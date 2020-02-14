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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

ГБР сообщило о подозрении в деле о расстрелах на Майдане экс-бойцу «Омеги»

Категория: Новости / Политика

ГБР сообщило о подозрении в деле о расстрелах на Майдане экс-бойцу «Омеги»

Следователи отдела по "делам Майдана" Государственного бюро расследований задержали и сообщили о подозрении экс-бойцу спецподразделения "Омега". Об этом сообщила пресс-служба ГБР.
Следствием установлено, что 20 февраля 2014 года подозреваемый боец “Омеги”, действуя совместно и согласованно с другими представителями правоохранительных органов, как единое боевое подразделение, осуществляли прицельные выстрелы на поражение в направлении скопления безоружных людей на ул. Институтской и Майдане Независимости в Киеве. В результате спецназовец ранил одного из митингующих, а еще в одного совершил смертельный выстрел.
Бывшего офицера отдельного отряда спецназначения Внутренних войск МВД Украины подозревают в:
    - превышении власти и служебных полномочий, которое сопровождалось применением оружия, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины);
    - законченном покушении на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15, п 5, 12, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины);
    - умышленном убийстве, совершенным способом, опасным для жизни многих лиц, по предварительному сговору группой лиц (п.п. 5, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. В случае доказательства вины, подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.


Источник: БУКВЫ



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