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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Apple сообщила о резком падении спроса на iPhone в Китае

Категория: Новости / Экономика и финансы

Apple сообщила о резком падении спроса на iPhone в Китае

Компания Apple предупредила своих инвесторов о том, что будет вынуждена ограничить поставки телефонов из-за приостановки работы некоторых предприятий в Китае в связи с эпидемией коронавируса.
В Apple отметили, что из-за коронавируса резко снизился спрос на айфоны на китайском рынке - одном из крупнейших для корпорации. За пределами КНР спрос на продукцию компании остается на прежнем уровне ожиданий.
Дефицит айфонов на мировых рынках и снижение продаж в Китае, предупредила Apple инвесторов, могут привести к тому, что корпорация не сможет достичь заявленных показателей по выручке в текущем квартале.
Как сообщили в компании, все мощности по производству iPhone находящиеся за пределами провинции Хубэй, которая является эпицентром заболевания, возобновили работу. Но предприятия восстанавливают деятельность более медленными темпами, чем ожидалось.


Источник: БУКВЫ



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