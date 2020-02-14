Apple сообщила о резком падении спроса на iPhone в Китае

Компания Apple предупредила своих инвесторов о том, что будет вынуждена ограничить поставки телефонов из-за приостановки работы некоторых предприятий в Китае в связи с эпидемией коронавируса.

В Apple отметили, что из-за коронавируса резко снизился спрос на айфоны на китайском рынке - одном из крупнейших для корпорации. За пределами КНР спрос на продукцию компании остается на прежнем уровне ожиданий.

Дефицит айфонов на мировых рынках и снижение продаж в Китае, предупредила Apple инвесторов, могут привести к тому, что корпорация не сможет достичь заявленных показателей по выручке в текущем квартале.

Как сообщили в компании, все мощности по производству iPhone находящиеся за пределами провинции Хубэй, которая является эпицентром заболевания, возобновили работу. Но предприятия восстанавливают деятельность более медленными темпами, чем ожидалось.