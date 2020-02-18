Суд Гааги обязал РФ выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд

Апелляционный суд Гааги встал на сторону бывших акционеров компании ЮКОС и обязал Россию выплатить им $50 млрд. Российская сторона планирует оспорить решение апелляционной инстанции в Верховном суде Нидерландов. Об этом сообщается на сайте Минюста РФ.

В ведомстве заявляют, что суд проигнорировал тот факт, что экс-акционеры ЮКОСа "не являлись добросовестными инвесторами". В РФ настаивают, что они установили контроль над активами компании незаконно.

Также в российском Минюсте добавляют, что решение не соответствует позиции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который ранее отверг обвинения в адрес РФ в "политической мотивации" и "репрессивном характере" преследования компании ЮКОС. В Кремле пока решение голландского апелляционного суда не комментируют.