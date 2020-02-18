Украинскому ученому грозит 6 лет тюрьмы за кражу иностранного трафика

В Харькове задержали ведущего специалиста одного из научно-исследовательских институтов за кражу иностранного трафика. Он обходил Международный центр коммуникации и поэтому звонки из других стран осуществлялись по ценам украинских операторов. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.



"Фигурант осуществлял перехват и подмену международного голосового трафика на национальный. Из-за этого тарификация международных вызовов происходила по заниженным тарифам. Ему грозит до шести лет заключения",

"Несанкционированное вмешательство в работу телекоммуникационной сети оператора подтвердила комиссия Украинского государственного центра радиочастот",

- сообщили в полиции.Ученый якобы для нужд учреждения арендовал виртуальный сервер, через который проходили международные вызовы. Он нарушал порядок маршрутизации и международные звонки тарифицировались как национальные.По месту жительства и работы 31-летнего харьковчанина правоохранители провели обыски и изъяли компьютеры, телефоны и документы, которые отправили на экспертизу.- добавили в пресс-службе.Мужчину обвинили по части 2 статьи 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) уголовного кодекса и взяли под стражу. По этой статье ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать свою должность и заниматься своей деятельностью на срок до трех лет.