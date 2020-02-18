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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Одесская ОГА планирует отреставрировать Художественный музей, но денег пока нет

Категория: Новости / Экономика и финансы

Одесская ОГА планирует отреставрировать Художественный музей, но денег пока нет

Для реставрации здания Одесского художественного музея планируют изготовить проектную документацию. Эта инициатива Одесской ОГА станет первым шагом на пути восстановления архитектурного памятника. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.  
Инициативу уже поддержали на заседании комиссии по вопросам образования, науки, молодежной политики, спорта, культуры и туризма Одесского областного совета. На данный момент среди основных источников финансирования рассматривается выделение средств из областного бюджета.
Теперь вопрос восстановления Художественного музея и театра рассмотрят бюджетная комиссия и депутаты областного совета. Правда, какая именно сумма нужна для изготовления проектной документации, в ОГА не уточнили.
Отметим, что здание возвели в 1828 году. Первой владелицей дворца была графиня Ольга Станиславовна Нарышкина, в девичестве Потоцкая. В 1840-х годах дворец сменил владельцев, а в 1888 году был выкуплен у них городским головой Григорием Маразли и передан городу. Одесский художественный музей был открыт 6 ноября 1899 года стараниями Одесского общества изящных искусств.


Источник: Одесса Медиа



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