В Одессе в 7 раз увеличится число транспортных инспекторов

Инспекторов департамента транспорта, которые имеют право штрафовать водителей за нарушения, в Одессе станет 20, а не 3, как в настоящее время. Об этом сообщил директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета Александр Илько в ходе отчёта за год.

Он рассказал, что с сентября по декабрь 2019 года инспекторы департамента выписали 2359 постановлений о штрафе на общую сумму 1 млн 81 тыс. гривен. Пока, правда, добровольно уплачена лишь треть этой суммы, но Илько отметил, что нарушители никуда не денутся, потому что уведомления о штрафе автоматически отправляются в исполнительную службу, которая путём наложения ареста на карточки и банковские вклады добивается выплат.

Кроме того, городские власти собираются закупить эвакуаторы, чтобы убирать брошенный транспорт с проезжей части. Илько уверен, что эта мера позволит внедрить на одесских улицах принцип «зелёной волны».