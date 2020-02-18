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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Суд арестовал полицейских, которых подозревают в пытках

Категория: Новости / Происшествия

Суд арестовал полицейских, которых подозревают в пытках

Суд Николаева арестовал двух сотрудников Нацполиции, которые подозреваются в пытках. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

"В прошлом месяце прокурорами специализированного подразделения по противодействию пыткам Офиса генерального прокурора было сообщено о подозрении двум работникам Нацполиции в Одесской области за пытки лица путем умышленного препятствования в предоставлении ему надлежащей медицинской помощи при наличии угрозы жизни",
 - говорится в сообщении.
Сейчас обоих правоохранителей взяли под стражу. В случае доказательства их вины судом им грозит наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет.
В прокуратуре Николаевской области напомнили, что 24 октября 2018 года двум оперуполномоченным Ингульского отдела полиции и полицейскому патрульной полиции, которые пытали наркозависимого жителя села Полигон Николаевской области, чтобы он признался в краже, объявили о подозрении.


Источник: 112



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