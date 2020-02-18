Суд арестовал полицейских, которых подозревают в пытках

Суд Николаева арестовал двух сотрудников Нацполиции, которые подозреваются в пытках. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.



"В прошлом месяце прокурорами специализированного подразделения по противодействию пыткам Офиса генерального прокурора было сообщено о подозрении двум работникам Нацполиции в Одесской области за пытки лица путем умышленного препятствования в предоставлении ему надлежащей медицинской помощи при наличии угрозы жизни",

- говорится в сообщении.Сейчас обоих правоохранителей взяли под стражу. В случае доказательства их вины судом им грозит наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет.В прокуратуре Николаевской области напомнили, что 24 октября 2018 года двум оперуполномоченным Ингульского отдела полиции и полицейскому патрульной полиции, которые пытали наркозависимого жителя села Полигон Николаевской области, чтобы он признался в краже, объявили о подозрении.