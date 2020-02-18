Свитолина бесславно вылетела с турнира в Дубае

Лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина, опустившаяся с четвертой на шестую строчку в обновленном мировом женском рейтинге, не смогла преодолеть первый круг представительного турнира в Дубае (ОАЭ) с призовым фондом 2,9 млн долларов.

Четыре дня назад наша соотечественница была разгромлена в Хуахине японкой Нао Хибино, а сейчас встречалась с американкой Дженнифер Брэйди (52-я), которую в июле 2016-го легко обыграла в канадском Монреале (6:2, 6:4). На этот раз игра Элины была далека от идеала, что в итоге привело к поражению в двух сетах — 2:6, 1:6.

За вылет уже после стартового раунда с турнира, который сама Свитолина называла одним из своих самых любимых, украинка заработала 17 055 долларов призовых. Отметим, что это уже пятое поражение для нашей соотечественницы в 2020 году. Пока что дальше третьего круга Элина нигде не продвигалась…

Добавим, что также в Дубае выступает Даяна Ястремская (26-я) — 19-летняя одесситка в первом раунде сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой (39-я).