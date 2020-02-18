 
Информация к новости
  • Просмотров: 68
  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

Зеленский хочет упростить крымчанам поступление в украинские ВУЗы

Категория: Новости / Наука и образование

Зеленский хочет упростить крымчанам поступление в украинские ВУЗы

Президент Владимир Зеленский заявил о намерениях устранить все препятствия для абитуриентов из аннексированного Крыма при поступлении в Высшие учебные заведения.  
Президент уже дал поручение разработать государственную программу, способствующую сохранению молодежью с оккупированных территорий украинского гражданства. Данное распоряжение было дано в ходе встречи главы государства со своим представителем в Крыму Антоном Кориневичем.
В 2019 году по информации Минобораза Украины, 265 жителей аннексированного Россией Крыма поступили в вузы на материковой части Украины по упрощенной схеме поступления – через образовательные центры «Крым – Украина».  
Руководство министерства отмечало, что количество поступающих в украинские вузы крымчан растет, но «очень медленно».


Источник: Лента



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать