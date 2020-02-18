Зеленский хочет упростить крымчанам поступление в украинские ВУЗы

Президент Владимир Зеленский заявил о намерениях устранить все препятствия для абитуриентов из аннексированного Крыма при поступлении в Высшие учебные заведения.

Президент уже дал поручение разработать государственную программу, способствующую сохранению молодежью с оккупированных территорий украинского гражданства. Данное распоряжение было дано в ходе встречи главы государства со своим представителем в Крыму Антоном Кориневичем.

В 2019 году по информации Минобораза Украины, 265 жителей аннексированного Россией Крыма поступили в вузы на материковой части Украины по упрощенной схеме поступления – через образовательные центры «Крым – Украина».

Руководство министерства отмечало, что количество поступающих в украинские вузы крымчан растет, но «очень медленно».