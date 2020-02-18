В Школе будущего лидера Международного гуманитарного университета состоялся первый выпуск

Новый проект «Школа будущего лидера», инициированный президентом Международного гуманитарного университета, академиком Сергеем Киваловым, стартовал в середине января. Данный курс ориентирован на школьников 9-11 классов и включает в себя два блока – Школу юного лидера и Школу бизнеса для будущего лидера. Спустя месяц первые сертификаты об окончании Школы получили более ста выпускников.

Свой выбор в пользу Международного гуманитарного университета уже сделали большинство слушателей Школы. Участие в проекте дает ребятам не только новые знания и опыт, но и существенное преимущество перед другими абитуриентами.

Первый набор был очень удачным. Школьники получили сертификаты, которые дают им дополнительные баллы при поступлении в Международный гуманитарный университет. Мы уже знаем, что эти школьники были в стенах нашего вуза, что они себя проявили, что они интересуются дополнительными знаниями, и мы с удовольствием примем их в ряды наших студентов,

- рассказывает ректор Международного гуманитарного университета Константин Громовенко.

Современный лидер должен предвидеть наперед определенные процессы, он должен быть предан своему делу, а также должен уметь управлять людьми, коллективом. Таких компетенций в школах не преподают, поэтому с этой инициативой выступил Президент нашего университета Сергей Васильевич Кивалов. Он организовал такие два абсолютно бесплатных проекта. Лекции проходили в разнообразных современных формах, были применены интересные методики обучения. Школьники получили первые уроки финансовой грамотности. Занятия проходили по субботам, поэтому все имели возможность прийти, послушать лекции наших преподавателей и ведущих спикеров одесских бизнес-школ,

- рассказывает директор Института права, экономики и международных отношений Международного гуманитарного университета Яна Тыцкая.

Особенностью Школы будущего лидера является то, что занятия включают в себя не только лекции, но и практические занятия, которые дают возможность прикоснуться к будущей профессии. Ученица 10-го класса Ирина Кильмиченко уже решила, что в будущем станет юристом.

Занятия мне очень понравились. Особенно, когда к нам пришли юристы-криминалисты. Мы брали отпечатки пальцев друг у друга и это было очень интересно. Я планирую поступать именно в этот вуз. Здесь очень специализированные преподаватели, со многими мы уже знакомы, и они нам уже как друзья,

- поделилась Ирина.

Активно готовится к поступлению в Международный гуманитарный университет и ученик 11-го класса Илья Паламарчук. Он собирается изучать международное право.

Я узнал об этой школе от друзей. Пришел, чтобы подготовиться в ВНО, и был приятно удивлен. Я был в разных вузах, но Международный гуманитарный университет вызвал у меня большое удивление. Здесь на занятиях нам рассказывали о юриспруденции, была бизнес-лекция, очень интересные лекторы,

- рассказывает Илья.

Определилась с выбором будущего вуза и ученица 10-го Валерия Аксюта.

Мы очень долго обсуждали этот вопрос с родителями, и приняли решение, что Международный гуманитарный университет – это лучший выбор. Здесь я получила много полезной информации, много новых знаний, было много интересных лекций. Он помогал развить собственное «Я» и в чем-то поднять свою самооценку. Уровень преподавателей здесь высший,

- считает Валерия.

Своим опытом со школьниками делились лучше преподаватели вуза, практикующие юристы, а также ведущие бизнес-тренеры и предприниматели города. Организаторы проекта уверены, что опыт и знания успешных людей помогут молодым людям стать более подготовленными ко взрослой жизни и не совершать ошибок, которые в дальнейшем могут привести к разочарованию.

Отдельная благодарность Сергею Васильевичу Кивалову и его команде, благодаря которым существует и функционирует этот проект. Здесь очень молодой преподавательский состав, я имею ввиду скорее психологический возраст. Это те преподаватели, которые душой близки к молодежи, и они понимают, если сейчас не дать молодым людям те знания, которые помогут им в жизни, то они могут совершить огромное количество ошибок. Поэтому я пришла преподавать сюда, потому что мне очень близки мнение и цели преподавательского состава университета, - предприниматель, бизнес-тренер Вероника Задорожная.

Подарком для выпускников Школы будущего лидера стало участие в игре-тренинге Василия Стаха «Денежный поток в Украине». Игра тренирует финансовые умения и навыки, позволяет на практике почувствовать, каким образом им сохранить свои финансовые средства, как накопить, приумножить, куда можно вложить и как заработать.

Международный гуманитарный университет также планирует запустить еще несколько обучающих проектов для школьников – Школу юного медика, Школу юного дизайнера.

Мы все это делаем для того, чтобы школьники, обучаясь в школах, уже сегодня могли ознакомиться, овладеть некоторыми навыками своей будущей профессии и определиться с выбором. В Украине очень много предложений, много учебных заведений, много специальностей, и родителям, и школьникам очень нелегко сделать правильный выбор,

- добавил Константин Громовенко.

Все занятия для школьников буду проходить в не учебное время, по выходным, так что на основном учебном процессе это не отразится.