К 100-летию эвакуации из Одессы

Продолжая возвращать из забвения важные исторические события и даты, мы вместе с писателем А. Суриловым и членами военно-исторического клуба «Защитник» 7 февраля собрались у Карантинной стены парка им.Т.Г. Шевченко (в прошлом Александровский парк), чтобы напомнить о событиях, происходивших в Одессе в такой же холодный февральский день ровно 100 лет назад.

Отсюда открывается прекрасный вид на акваторию Одесского порта, которая тогда была плотно скована льдом, что очень затрудняло швартовые операции и маневрирование судов в самом порту, а также значительно ухудшало и так плохо подготовленную эвакуацию представителей интеллигенции, офицеров и солдат армии генерала А.И. Деникина с семьями, юнкеров Сергиевского артиллерийского училища, кадетов и многих других. Большевистские силы уже сжимали своё кольцо вокруг Одессы, и большая часть эвакуировавшихся хорошо осознавали, что им не просто нет места в новых порядках, а это ещё и вопрос сохранения жизни.

Один из очевидцев тех событий, ушедший в эмиграцию В.В. Шульгин, в своих очерках пишет о первых часах того дня следующее: «...На Екатерининской площади вырастали горы чемоданов и ящиков, среди которых сновали автомобили. На Дерибасовской был кое-какой свет. Сновали люди. В полутемноте была жуть, но город еще жил. Вдруг неожиданно и тяжело по улицам прошелся звук очень большого орудия, очевидно с английского дредноута. Это должно было обозначать, что большевики заняли такой-то «квадрат», доступный обстрелу с моря. И сразу все изменилось. Все огни потухли. Толпа куда-то смылась, и только мальчишка на углу, который перед этим продавал папиросы за сто рублей коробка, стал требовать триста».

Этот очередной драматический день гражданской войны был всего лишь одним из многих таких же трагических событий, которыми наполнена вся история того периода.

К слову, между уходом «белых» и приходом «красных» несколько дней в Одессе поруководила УГА (Українська Галіційська армія) во главе с генерал-майором Сокирой-Яхонтовым.

Оценив ситуацию, он начал переговоры с «красными» с предложения о слиянии УГА с РККА и дальнейшей возможности совместного похода против буржуазной Польши для освобождения Галичины. Переговоры привели к тому, что уже утром 8 февраля 1920 г. Одесса была сдана галичанами без боя большевистскому Объединенному ревкому. А сама УГА в дальнейшем не надолго переименована в «Червону Українську Галиційську армію». Изучив мемуары ушедших тогда в вынужденную эмиграцию, можно смело утверждать, что при продуманной организации обороны и при разумном использовании остатков боеспособных частей ВСЮР Одессу можно было бы удерживать примерно до 15 февраля 1920 года.

Если бы осажденная большевиками Одесса продержалась еще неделю, то корабли армии генерала А.И. Деникина, вместе с силами Антанты, могли бы спасти гораздо большее количество людей.

Тогда же смог эвакуироваться только каждый третий из желающих. Общее число погрузившихся на корабли, среди которых были не только военные, но и транспортные суда Великобритании, Франции и Болгарии, варьирует в пределах 15-16 тысяч человек.

Ввиду медленного распространения сил большевиков вдоль всего побережья у некоторых не успевших на отходящие корабли ещё некоторое время была возможность добраться на яликах и лодках до стоящих на рейде пароходов, большая часть которых прибыла в Стамбул.

Оставшимся же на берегу была уготована тяжёлая, а порой и трагическая судьба.

Не так давно в стране отмечали годовщину сражения на железнодорожной станции Круты. Этот драматический эпизод, о которым я писал ранее, стал известен в основном благодаря стечению объективных военных и субъективных политических обстоятельств.

А ведь аналогичные и ещё более драматические события происходили и на одесской земле, но об этом в следующем номере...