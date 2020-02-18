ПреЗЕнтация: партию-«хамелеона» готовят к медвежьим услугам?

Партия «Слуга народа» на третьем этапе съезда заявила о решении принимать участие 25 октября 2010 года в очередных выборах. На сей раз граждане Украины будут выбирать депутатов областных, районных, городских, районных в городах, сельских, поселковых советов, а также – сельских, поселковых, городских голов, старост (далее – местные выборы).

Испытание для «слуг», прямо скажем – непростое. После перманентных зашкваров в их парламентской фракции и жульнических выкрутасов правительства Гончарука, после отсутствия обещанных «посадок мародеров», продолжения использования языка вражды, после неоднозначных речей самого Президента и отсутствия малейших позитивных экономических сдвигов – шокированный «электорат» съежился и накапливает недовольство, перерастающее в озлобленность. Для «новых лиц» это чревато «большим пролетом» во многих областях Украины.

Ударили съездом по «бездорожью»?

Рихтовать свою призрачную партийную махину, громыхающую по ухабам внутренней и внешней политики, «слуги» взялись на ходу, проведя съезд в выходные дни между пленарными заседаниями ВР. Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко объявил:

«Партия «слуги народа» вступает в качественно новый этап развития. И сейчас пришло время четко определить, кто мы и каковы наши принципы».

Технологи этой «монобільшости» успели понять, что с заявленным «либертариантством» они здорово прокололись. И хотя подавляющая часть населения так и не знает, что это за «зверь», определение уже успело приобрести стойкую неприязнь в связи с наглым продавливанием так называемыми «либертарианцами» продажи земли и анонсированной повальной распродажей госпредприятий иностранцам.

В копилку негатива добавилось недовольство как социальной, так и гуманитарной политикой: продолжена антинародная медреформа, не увеличены пенсии и зарплаты, начаты нападки на свободу СМИ, подвергся «атаке» малый бизнес…

Выруливать в такой ситуации «чистенькими» к местным выборам – непросто даже опытным политикам. Многие взялись бы за голову, получив такой негатив за первые полгода правления. Но не таковы – Слуги народа! Затем и «скучились» в СН пиарщики, медийщики, экс-технологи антагонистичных политсил, талантливые сценаристы, режиссеры, чтобы поразить зрителя неожиданным поворотом сюжета!

И – вот он, новый поворот! Не заморачиваясь попытками изменить подходы к делу и кадры, молодая партия меняет… идеологию!

«Ми – патріоти й навіть націоналісти, коли мова йде про захист національних кордонів. І водночас ми гуманісти, коли йдеться про захист права людини жити в той спосіб, який вона обрала.

Ми – лібертаріанці, коли робимо ринки землі, спирту, бурштину прозорими, легальними, чесними, з однаковими правилами для всіх. І водночас ми – державники, коли ліквідуємо корупційні схеми та боремось за тотальну податкову дисципліну.

Ми – ліберали, коли захищаємо власність і економічну свободу людини. І водночас ми – соціалісти, коли мова йде про захист пенсіонерів, ветеранів, малозабезпечених»,

- заявил на съезде лидер партии «Слуга народа» Александр Корниенко.

Что тут скажешь? Это даже не «шаг впирод и две назад», как в школе бальных танцев Соломона Шкляра! Это практически – «две шаги направо, две шаги налево, шаг назад наоборот!» У политобозревателей уже после одной этой рулады Корниенко – «в зобу дыханье спёрло»! Как сказал бы Свирид Петрович Голохвастов, это – «очень и очень!»

Но лидер партии А. Корниенко пошел дальше и явил миру политический неологизм в виде понятия «украинский центризм», выдав на-гора и его формулу: «Інтереси людини понад усе». В этой формуле прекрасно все. И то, что вместо «прав» декларируются «интересы» (у-у, бизнесяги!), и настораживающее определенную часть общества «понад усе» (слишком много крови пролилось там, где звучал этот лозунг), и определение бенефициаром всего этого – виртуальной «людини» (вероятно той, которая будет жить в «государстве в смартфоне»?).

А реальные люди восприняли новшества так:

Aleksandr Bondarenko Модель Цинизма у вас а не центризма

Николай Кобец Куча словесного красивого мусора! Вы к людям придите и спросите как они живут и что УЖЕ ощущают на себе от вашей деятельности! Ваши пустые обещаниями слышим постоянно, а не хотите услышать в цифрах как живу я и моя семья, например? Сколько мне приходится занимать постоянно в Приватбанке, чтобы оплачивать вовремя коммуналку, которую вы поднимаете регулярно? И за просрочку которой будет пеня беспощадно взыматься! На сколько вы подняли уровень выплат и насколько выросли цены от этого, на сколько за воду подняли тарифы? Пустословы!

Татьяна Любимова Ваши слова расходятся с вашими делами. Пока результат отрицательный. Ожидания не оправдались, пока только пугаете людей своими действиями.

Nina Petko Сказано добре , а тепер більше справ. Прибрати корупцію на місцях , в обл . і районних центрах. 2020 рік присвятити економіці та наповненню бюджету держави. Багата держава- міцна держава. Менше обіцянок ,які не зможете виконати. Якщо робитимете для людей, вони все бачать і не звертають на бруд ,який на вас виливають. Прохання до депутатів ,які прийшли в Раду , щоб заробити грошей, залиште Раду ,щоб Вас не проклинали люди.Дякую за розуміння.

Но много у СН и защитников. И это – вполне естественно, ведь слишком плоха была предыдущая власть и слишком сильны еще надежды на чудо. Да и автору этих строк очень хотелось бы верить, что «детская болезнь роста» пройдет и Президент и его партия явят миру то самое «человеческое лицо», которое так мечтают увидеть во главе державы наши соотечественники, готовые брать на себя ответственность за порядок в стране.

Лариса Милькина Для всех комментаторов, а что лично вы делаете для себя, своей семьи, страны? Что можно изменить в стране, если вы сами этого не хотите? Критиковать никаких усилий не стоит. Получается народ хочет въехать в рай, не пошевелив при этом даже пальцем. Оглянитесь вокруг, везде все загажено, порвано, намусорено. А ведь это все мы , и наши дети берут с нас пример. В Польше до сих пор ездят трамваи такие же как у нас, только в вагонах чистота и порядок. Зато мы лучше всех умеем предъявлять претензии правительству. Стыдно, если кому то ещё известно такое чувство.

Мне не хочется сегодня подробно разбирать всю несовместимость задекларированных Корниенко на съезде «дороговказов». Это – бессмысленно, поскольку «слуги» на следующем этапе съезда могут вновь изменить идеологию или даже поменять цвет. Ну, не мешки ведь таскать! Все произнесенное на съезде об «идеологии» – не имеет к нам, избирателям, никакого отношения, поскольку является классическим примером околополитического словоблудия.

Мы же обратим внимание на более интересные и имеющие непосредственное отношение к нам, избирателям, события, старт которым дал съезд. Тем более что народ уже готовится предъявить претензии за обманутые надежды:

Elena Chaykina Выдаёте желаемое за действительное

Но Народ умнее всех вас. И вы получите обратку на местных выборах.

25 октября: не лохануться вновь

На местных выборах 2020 партия «Слуги народа» объявила о запуске процесса открытого отбора своих кандидатов. Об этом на брифинге по итогам съезда сообщил председатель партии Александр Корниенко:

«Каждый человек будет иметь возможность подать пакет документов, зарегистрироваться на сайте, пройти отбор и стать кандидатом в областной, городской совет или совета ОТГ».



Помнится, что-то подобное мы уже проходили с кандидатами в народные депутаты. И очень многие тогда в это поверили. И подали документы. Вот только тех, кто реально помогал Зеленскому выиграть выборы, организовывая работу штабов (бескорыстно) - «кинули». А в списках и на мажоритарке появились иные люди – никому неизвестные. «Кто вручил им зеленые флажки?» – недоумевали в Одессе. Но – решили поддержать, не желая подвести понравившегося избранного нового президента, отправив в нокаут политических тяжеловесов – людей, немало сделавших для региона и для людей. Теперь, по истечении полугода, многие бьют себя в грудь, стучат ладонью по лбу – поздно, друзья мои. Не стоит убиваться: главное – извлечь урок и не дать обмануть себя на местных выборах.

Сверхзадача СН – победа на выборах в крупных городах, и (главное) в Объединенных территориальных громадах (ОТГ). Именно в ОТГ будет решаться вопрос дележа государственных земель, которые так стремятся пустить на распродажу.

Слуги спешат с завершением децентрализации до выборов и намерены взять под контроль руководителей и депутатов в ОТГ. На подготовительное обучение кандидатов всех уровней собираются тратить основную часть выделяемого государством финансирования партии. Уже сейчас в городах, районах, селах проводится отбор тех, кого хотят видеть на посту сельских, поселковых, городских голов, старост. Уже сейчас в Центре образования партии «Слуга народа» проводятся семинары и тренинги для кандидатов.

«Мы хотим, чтобы в местные советы пришли более образованные депутаты с четким пониманием того, какие изменения произошли после реформы децентрализации. Чтобы они сразу начали работать на благо своей страны»,

- заявил Александр Корниенко.

Учеба – это хорошо. Но кто эти люди? Кто из вас, уважаемые читатели, знает, кого готовят в «слуги народа» в вашем городе, селе, поселке? Кого будут лоббировать, избирая глав ОТГ? И если среди них есть «грантоеды» - внимательно послушайте, что провозглашают их «старшие товарищи» из парламентской фракции СН. И прежде чем голосовать за якобы «новое лицо» - все-таки подумайте, чем может обернуться это для вашей громады.

И пусть вас не обманут в биографиях самохвальные записи, типа: «…занимается общественной деятельностью, в частности, потребностями людей с туберкулезом, ВИЧ / СПИД, детей-сирот, женщин, подвергшихся семейному насилию, беженцев, ветеранов АТО». Именно такие «слуги» сейчас входят в Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования. Именно они не возражают против закрытия туберкулезных и психоневрологических диспасеров, но продвигают идеи о разрешении принятия решения ребенком с 14-ти лет на медоперации, включая ранние аборты, смену пола и другие.

Выявляйте таких «радетелей» заблаговременно. В каждом поселке. В каждом городе. И отдайте себе отчет, что работающий за гранты «общественник» - слуга не вашей громады, и даже не партии СН, а своего грантодателя.

Оповещайте всех своих знакомых и членов громады, сигнализируйте в центральный офис партии обо всех, кого близко нельзя подпускать к власти. А если не прислушаются – прокатите вместе с партией. Иного выхода нет. Ведь «праймериз», разрекламированный СН на выборах в Верховную Раду, почему-то обошел вниманием все протесты против «нужных» кому-то неведомому протеже и грантоедов, выметя под метелку кандидатов с необходимыми познаниями и приличными трудовыми послужными списками.

Как будут «пудрить мозги»

Заместитель председателя фракции Евгения Кравчук, избранная в Высший совет партии и назначенная ответственной за коммуникации и идеологию (именно в таком порядке написано в сообщении СН), рассказала о способах, которыми будут убеждать электорат в том, что «жить стало лучше, жить стало веселей».

Вновь созданный коммуникационный кабинет вместе с заместителем председателя партии по вопросам коммуникации будет координировать три главных направления:

- пресcлужба - коммуникация со СМИ;

- информационный хаб - создание собственного контента;

- развитие диджитал-составляющей - распространение контета и технологий.

СН планирует создание собственной газеты, интернет-канала, обновленного сайта партии, разноформатных видеопрограмм.

Все эти способы будут задействованы для создания картинки красивого будущего под зеленой сенью ныне правящей партии. И избирателю нужно будет время и желание, чтобы вынырнуть из красивой, но виртуальной реальности и не забыть в день выборов: какую часть зарплаты отдал за коммуналку, сколько отнес в аптеку за лекарство для пенсионеров-родителей, какую сумму отвалил «семейному врачу», чтобы тот соизволил прийти к больному ребенку на дом, и многое другое…

А главное – не полениться пойти на встречу с «новым лицом» и расспросить его подробно, что конкретно лично он собирается делать с полуразрушенными дорогами внутри сел, как будет содержать «сброшенную» на местный бюджет поликлинику или ФАП, какие примет меры, чтобы врачи не разбегались из населенного пункта, когда появится скважина в поселке, сидящем без воды, и многое-многое другое. Конкретное и каждодневное, которое из киевского новосозданного ХАБа – не увидать. И если только он начнет рассказывать об «общих материях» или говорить лозунгами – немедленно ставьте такому «черную метку». И ищите другого кандидата. Которого расспрашивать нужно будет – также дотошно и конкретно.

Кому подотчетны «слуги»

Многие ли из вас, уважаемые жители Одессы и области, видели после выборов избранных вами народных депутатов от СН? Сколько встреч провели они с вами за полгода? Сильно их волнует мнение избирателей по тем вопросам, за которые они голосуют?

В социальных сетях многие из них сетуют, что, мол, времени нет на встречи с избирателями: турборежим, трудимся, аки пчелы. А вот для дачи отчета представителям дипучреждений и международных организаций у «слуг» время нашлось.

Заместитель председателя фракции Евгения Кравчук рассказала в Фейсбук, что встречи-отчеты перед иностранцами будут еженедельными, «у вигляді щотижневих newsletters»:

«Очень важно объяснять миру, что происходит в Украине. Регулярно информировать обо всех изменениях, которые внедряются, доносить их до руководства других государств».

Евгения Кравчук объявила, что международных гостей, прежде всего, интересовало, как будет продвигаться земельная реформа:

«Они все понимают, что происходит затягивание со стороны оппозиционных партий, что наша повестка дня в «заложниках».

То, что их гостей интересует земля, а не участь живущих на ней людей – понятно. Но нас с вами второй вопрос интересует не менее! Поэтому тех, кто предпочитает отчитываться не перед нами – надо гнать в шею!

Читая такие «признания» партийных «шишек» из СН, невольно начинаешь подозревать, что в заложниках оказались все мы – жители Украины. И если ошибемся еще раз, то после 25 октября может наступить точка невозврата…

Хотя Высший совет партии «Слуга народа» на фото – полон оптимизма и веселья. Может, им известен какой-то тайный сценарий, по которому перед нами вдруг откроется фальш-занавес и мы увидим Украину своей мечты: страну не батраков и «решал», а свободных, состоятельных, дружных и трудолюбивых людей? Иначе – чему радоваться?..