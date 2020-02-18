Население Украины за год сократилось на 250 тыс. человек

В Украине по состоянию на начало 2020 года проживает 41,9 миллионов человек.

Об этом сообщает Государственная служба статистики, передает «Хвиля».

Численность населения в Украине, по оценке на 1 января 2020 года, составила 41902,4 тыс. человек. В течение 2019 года численность населения уменьшилась на 250,8 тыс. человек,

– говорится в сообщении Госстат.

Отмечается, что имеются в виду все граждане, которые не покидали страну на срок более 12 месяцев.

Согласно данным Госстата, смертность в стране существенно превышает рождаемость. Так, на 100 умерших приходится 53 рожденных.

Напомним, по данным электронной переписи населения, которую провел Кабинет министров, на 1 декабря 2019 года население Украины составило 37,289 млн человек.