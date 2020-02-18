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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Население Украины за год сократилось на 250 тыс. человек

Категория: Новости / История и общество

Население Украины за год сократилось на 250 тыс. человек

В Украине по состоянию на начало 2020 года проживает 41,9 миллионов человек.

Об этом сообщает Государственная служба статистики, передает «Хвиля».

Численность населения в Украине, по оценке на 1 января 2020 года, составила 41902,4 тыс. человек. В течение 2019 года численность населения уменьшилась на 250,8 тыс. человек,
– говорится в сообщении Госстат.

Отмечается, что имеются в виду все граждане, которые не покидали страну на срок более 12 месяцев.

Население Украины за год сократилось на 250 тыс. человек

Согласно данным Госстата, смертность в стране существенно превышает рождаемость. Так, на 100 умерших приходится 53 рожденных.

Население Украины за год сократилось на 250 тыс. человек

Напомним, по данным электронной переписи населения, которую провел Кабинет министров, на 1 декабря 2019 года население Украины составило 37,289 млн человек.

 



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