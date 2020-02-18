 
Информация к новости
  • Просмотров: 27
  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Кабмин заказал частной фирме подготовку отчета о своей работе за 84 тыс. грн

Категория: Новости / Экономика и финансы

Кабмин заказал частной фирме подготовку отчета о своей работе за 84 тыс. грн

Кабинет министров потратил 84 тыс. гривен на подготовку и презентацию отчета о своей работе за 2019 год. Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, сообщает 112.ua.

Согласно данным, хозяйственно-финансовый департамент секретариата Кабинета министров заказал услуги по подготовке и публичной презентации отчета о ходе и результатах выполнения программы деятельности Кабинета министров частной фирме "Магонова и партнеры".

Кабмин заказал частной фирме подготовку отчета о своей работе за 84 тыс. грн

Так, услуги графического дизайна обошлись в 36 тыс. гривен, коммуникация с министерствами (сбор данных) - 24 тыс. гривен, подготовка тезисов - 18 тыс. гривен, редактирование текстов - 6 тыс. гривен.

Над презентацией офис работал сутками. Сверка была в 1:00, 3:00, 5:00, 7:00 и далее по рабочему дню. И это ох уже поверьте не один день... Поэтому официально заявляю, что презентацию мы сделали крутую. Команда, как всегда, сработала на 200%,
- так прокомментировала проделанную работу владелец фирмы-подрядчика Анастасия Магонова на своей странице в Facebook

 

Напомним, Кабинет министров Украины обнародовал отчет о своей деятельности за 2019 год. Отчет опубликован на правительственном портале. 

В отчете отмечено, что правительство по многим направлениям только закладывает основу дальнейших реформ.

В заслуги нынешний Кабмин приписывает себе обеспечение доступности лекарств, повышение качества образования и защиту детей-сирот.

 



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать