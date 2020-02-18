Кабмин заказал частной фирме подготовку отчета о своей работе за 84 тыс. грн

Кабинет министров потратил 84 тыс. гривен на подготовку и презентацию отчета о своей работе за 2019 год. Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, сообщает 112.ua.
Согласно данным, хозяйственно-финансовый департамент секретариата Кабинета министров заказал услуги по подготовке и публичной презентации отчета о ходе и результатах выполнения программы деятельности Кабинета министров частной фирме "Магонова и партнеры".
Так, услуги графического дизайна обошлись в 36 тыс. гривен, коммуникация с министерствами (сбор данных) - 24 тыс. гривен, подготовка тезисов - 18 тыс. гривен, редактирование текстов - 6 тыс. гривен.
Напомним, Кабинет министров Украины обнародовал отчет о своей деятельности за 2019 год. Отчет опубликован на правительственном портале.
В заслуги нынешний Кабмин приписывает себе обеспечение доступности лекарств, повышение качества образования и защиту детей-сирот.