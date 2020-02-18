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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Израиль снимает ограничения в отношении сектора Газа

Категория: Новости / Политика

Израиль снимает ограничения в отношении сектора Газа

Израиль отменил ряд чрезвычайных мер, введенных в отношении сектора Газа после волны ракетных обстрелов, сообщило во вторник Минобороны Израиля.

В сообщении отмечается, что решение о снятии ограничений гражданских прав принято "ввиду относительного спокойствия в районе Газы в последние дни".

В министерстве подчеркнули, что Израиль выдаст жителям Газы 2 тыс. разрешений на въезд в Израиль и "расширит в среду (19 февраля - ред.) рыболовную зону до 15 морских миль".

 

15 февраля израильские ВВС нанесли удары по позициям ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел.

Израиль тогда объявил, что отменит меры смягчения блокады Газы, сузив территорию, в которой палестинцам разрешалось рыбачить.

Напряженность между палестинцами и израильтянами обострилась в прошлом месяце, когда президент США Дональд Трамп представил свой план по Ближнему Востоку.


Источник: Телеграф



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