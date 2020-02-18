Дети, которые поздно ложатся спать, имеют большую склонность к ожирению, - исследование

Швейцарские ученые нашли связь между более поздними часами сна у детей до 6 лет и риском ожирения. Исследование провел доктор Клод Маркус из Каролинского института Швеции, сообщает 112.ua со ссылкой на CNN.

В исследовании приняли участие 107 детей из Швеции, из которых 64 имели родителей, имевших проблемы с лишним весом. Ученые следили за весом детей, их ростом и объемом талии в возрасте от 1 до 6 лет.

Сон измеряли в течение недели один раз в год пока длилось исследование. Для этого детям надевали специальный трекер на руку.

Ученые обнаружили, что у детей, которые обычно засыпали поздно (после 21:00), талия была шире и также они имели больший индекс массы тела.

Моя личная гипотеза заключается в том, что, скорее всего, этот показатель зависит он нерегулярного режима, - рассказал автор исследования Клод Маркус. - рассказал автор исследования Клод Маркус.

В то же время в исследовании говорится, что родителям не стоит заставлять своих детей ложиться спать раньше, а более пристально следить за их режимом еды и сном.

Мы можем видеть лишь ассоциации. Если вы положите своих детей спать раньше, это что-то изменит? Этого мы точно не знаем,

- добавил ученый.

Также в исследовании отмечается, что дети, родители которых имеют лишний вес, спали так же, как и их сверстники, но нерегулярный сон может влиять на риски развития ожирения у всей семьи.