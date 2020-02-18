SpaceX планирует отправить туристов в космос в 2021 году 

Американская аэрокосмическая компания SpaceX заключила сделку со Space Adventures для осуществления коммерческих полетов туристов в космос. Полететь на орбиту Земли туристы должны на космическом корабле Crew Dragon, сообщает Громадське со ссылкой на Space Adventures.

Как отметили в компании, успешный первый запуск этого корабля SpaceX на МКС и успешное испытание его аварийного отделения позволили двум компания заключить партнерское соглашение.

В первом полете примут участие четыре человека, они выйдут в космос на корабле Crew Dragon, но не будут состыковываться с МКС, а будут находиться в свободном полете на орбите планеты. Начать такие коммерческие миссии предварительно планируют в конце 2021 - в середине 2022 года.

Эта историческая миссия станет очередным шагом на пути к тому, чтобы сделать возможными космические полеты для людей, которые мечтают об этом. Мы рады работать с командой Space Adventures над этой миссией,

- сказала президент и главный операционный директор SpaceX Гвин Шотвелл.

Видео: TheSpaceAdventurer

Как отмечает издание Techcrunch, компания Space Adventures имеет опыт отправки в космос туристов - она организовала путешествие семи частных лиц на МКС на российских кораблях "Союз".

Сколько будет стоить билет на Crew Dragon для полета в космос, не сообщается.