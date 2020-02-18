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  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

К побережью Ирландии прибился "корабль-призрак"

Категория: Новости / Загадки, проекты, открытия

К побережью Ирландии прибился "корабль-призрак"

"Сухогруз-призрак" "Альта" прибился к берегам графства Корк на юге Ирландии в результате мощного урагана "Деннис". Огромное судно, которое выбросило на камни, заметили жители рыбацкого села Балликоттон, сообщает Укринформ со ссылкой на ВВС Украина.

Вероятно, заброшенный сухогруз более года дрейфовал в Атлантическом океане, начав свой путь с Бермудских островов в 2018 году.

Глава представительства Королевского национального общества спасения на воде (RNLI) в Балликоттоне признался местным СМИ, что никогда не видел ничего подобного.

Фотографии и видеозаписи судна опубликовала в своих социальных сетях Служба береговой охраны Ирландии.

Это судно успело сменить немало названий и владельцев. Известно, что его построили в 1976 году, до недавнего времени сухогруз ходил под флагом Танзании.

В сентябре 2018 года судно осуществляло рейс из Греции на остров Гаити. Посреди Атлантики на "Альте" внезапно отключилось электричество, судно 20 дней дрейфовало в 2100 км к юго-востоку от Бермудских островов.

Когда у экипажа закончились запасы провизии, на помощь пришла Береговая охрана США, которая доставила морякам еду на вертолетах.

Однако после появления новостей о приближении урагана власти приняли решение эвакуировать десятерых членов экипажа и доставить их на Пуэрто-Рико.

Поврежденное судно без экипажа оставили на растерзание стихии.

В сентябре 2019 года этот сухогруз заметил патрульный корабль британского Королевского военно-морского флота "Протектор".



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