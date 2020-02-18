В ОБСЕ рассказали о вчерашнем обострении на Донбассе

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявляют, что зафиксировали в районе Золотого более 2 тыс. 300 взрывов при попытке прорыва российских оккупантов через линию соприкосновения.

Об этом говорится в отчете миссии на сайте ОБСЕ в связи с нарушениями режима прекращения огня возле линии соприкосновения в Луганской области, передает УНИАН.

Утром 18 февраля, в период с примерно 5:30 до 11:30, во время патрулирования в районе Золотого (подконтрольное правительству Украины, 60 км к западу от Луганска), и ведения наблюдения на передовых патрульных базах в Кадиевке (бывший Стаханов; неподконтрольная правительству Украины, 50 км к западу от Луганска) и Попасной (подконтрольной правительству Украины, 69 км к западу от Луганска), а также осуществление мониторинга с помощью камер видеонаблюдения СММ констатировала существенный рост количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, в числе прочего, более 2 тысяч 300 взрывов

,- говорится в отчете.

Также сказано, что ориентировочно в 12:00 команда миссии направила в указанный район беспилотный летательный аппарат (БПЛА) дальнего радиуса действия.

В настоящее время проводится анализ материалов фото- и видеофиксации беспилотника.

Кроме того, СММ уточняет состояние ситуации безопасности в этом районе. Все соответствующие наблюдения будут отражены в ежедневных отчетах миссии.

Напомним, утром 18 февраля российские вооруженные формирования атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный на Луганщине. Оккупанты применяли ствольную артиллерию калибров 152 мм и 122 мм, минометы 120 мм, крупнокалиберные пулеметы, танки и гранатометы различных систем. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

В результате боя один военнослужащий ВСУ погиб, еще трое получили ранения и двое - контузию.

Начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что российско-оккупационные войска таким образом хотели захватить наблюдательные пункты Вооруженных сил Украины в связи с пятой годовщиной боев за Дебальцево.