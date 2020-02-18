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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

В Минветеранов представили новый церемониал погребения военнослужащих

Категория: Новости / История и общество

В Минветеранов представили новый церемониал погребения военнослужащих

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц представило разработанный церемониал погребения погибших бойцов, который основывается на казацких традициях, опыте украинских повстанцев и международных традициях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минветеранов.

 

Заместитель министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Александр Терещенко рассказал о разработанном Минветеранов церемониале погребения погибших героев... Он рассказал о сути церемониала, который был разработан совместно с Институтом национальной памяти. При разработке унифицированного церемониала использовались исследования казацких традициях, опыт украинских повстанцев, а также было учтено лучший международный опыт, в частности Соединенных Штатов Америки,
- сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в рамках стратегической встречи были заслушаны презентации наработок в сфере памяти погибших военнослужащих, а также те, кто потерял своих близких в российско-украинской войне - поделились собственным опытом и переживаниями.

В течение долгого промежутка времени Советский Союз создавал украинцам искусственную память. Поэтому сейчас общество должно понять свою идентичность, в частности в контексте чествования своих героев. Печаль за погибшими бойцами должна быть совмещена с гордостью. Ведь когда мы прощаемся с защитником, все должны понимать, что ушел из жизни герой, боровшийся за свою страну,
- сказал Александр Терещенко во время стратегической встречи по выработке Видения памяти "что такое помнить".

Сообщается, что участники панельной дискуссии подчеркнули необходимость ухода от советской концепции "неизвестного солдата" и бывших стандартных практик.

Кроме того, Александр Терещенко рассказал о плане создания национального мемориального кладбища, над которым работают в Минветеранов. Так группа ветеранов-специалистов по программе американского правительства, вскоре поедет в США изучать их опыт ритуалов почитания и захоронения,
- указано в сообщении.



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