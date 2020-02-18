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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

УЕФА выбрал первых обладателей новой награды в Лиге чемпионов

Категория: Новости / Спорт

УЕФА выбрал первых обладателей новой награды в Лиге чемпионов

Защитник мадридского "Атлетико" Ренан Лоди и нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд стали первыми обладателями призов лучшему игроку матча 1/8 финала Лиги чемпионов по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщается на сайте организации, передает РБК-Украина.

"Матрасники" сумели одержать победу в игре против действующего обладателя трофея "Ливерпуля" (1:0), в которой Лоди смог нейтрализовать лидера английской команды Мохамеда Салаха. В свою очередь, Холанд в матче против "Пари Сен-Жермен" (2:1) оформил дубль в ворота парижан, доведя свою результативность в нынешней Лиге чемпионов до 10 забитых голов и поднявшись на первое место в списке бомбардиров.

Напомним, впервые за всю историю Лиги чемпионов УЕФА на этапе 1/8 финала сыграют только клубы, которые выступают в пятерке лучших чемпионатов Европы.

 



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