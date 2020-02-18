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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

В Украине больше не будут принимать детей в детдома

Категория: Новости / История и общество

В Украине больше не будут принимать детей в детдома

В Министерстве социальной политики назвали приоритетом своей деятельности развитие семейных форм воспитания, в частности, патронатных семей.

Об этом сообщает Правительственный портал.

По словам замминистра социальной политики Олега Коваля, с 2020 года детей не будут устраивать в дома ребенка.

В результате медицинской реформы дома ребенка, в которых находятся дети до 4 лет, будут трансформированы. Они не исчезнут, а будут сугубо медицинскими учреждениями, то есть в них будут находиться больные дети, требующие лечения и реабилитации. То есть здоровые дети из этих заведений должны быть временно устроены в семьи родственников, знакомых или семьи патронатных воспитателей,
– пояснил чиновник.

Государство и общество будет осуществлять все меры, чтобы сохранить возможность проживания и воспитания ребенка с родными родителями, а также помогать им в сложных жизненных обстоятельствах. В исключительном случае дети будут направлены в патронатную или приемную семью или семейный дом ребенка.


Источник: «Я и Закон»



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