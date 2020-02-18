В Украине больше не будут принимать детей в детдома

В Министерстве социальной политики назвали приоритетом своей деятельности развитие семейных форм воспитания, в частности, патронатных семей.
Об этом сообщает Правительственный портал.
По словам замминистра социальной политики Олега Коваля, с 2020 года детей не будут устраивать в дома ребенка.
Государство и общество будет осуществлять все меры, чтобы сохранить возможность проживания и воспитания ребенка с родными родителями, а также помогать им в сложных жизненных обстоятельствах. В исключительном случае дети будут направлены в патронатную или приемную семью или семейный дом ребенка.