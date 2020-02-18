Украина хочет прекратить войну на Донбассе без потери территорий, - Данилов

Прекращение конфликта на Донбассе не может сопровождаться потерей территорий для Украины. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает ZIK со ссылкой на "Украина 24".
Данилов также рассказал, что в Луганске у него живет 88-летняя мать, которой он каждый день звонит.
"Она хочет увидеть внуков, чтобы мы встречались, чтобы мы жили вместе, это очень сложный вопрос", - отметил он.
Напомним, ночью 18 февраля на Донбассе наблюдалось обострение ситуации, в частности массовые обстрелы со стороны представителей НВФ, в результате чего один украинский боец погиб, четверо получили ранения.