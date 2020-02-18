Украина хочет прекратить войну на Донбассе без потери территорий, - Данилов

Прекращение конфликта на Донбассе не может сопровождаться потерей территорий для Украины. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает ZIK со ссылкой на "Украина 24".

Прекращение войны не может сопровождаться тем, что Украина будет терять свои территории или суверенитет,

- сказал он.

Данилов также рассказал, что в Луганске у него живет 88-летняя мать, которой он каждый день звонит.

"Она хочет увидеть внуков, чтобы мы встречались, чтобы мы жили вместе, это очень сложный вопрос", - отметил он.

Наш президент принимает все необходимые меры для того, чтобы закончить войну. Вы знаете, потому что это для нас очень сложный вопрос, который есть сегодня на территории Донецкой и Луганской областей. И нам надо в этом вопросе ставить точку,

- заявил Данилов.

Напомним, ночью 18 февраля на Донбассе наблюдалось обострение ситуации, в частности массовые обстрелы со стороны представителей НВФ, в результате чего один украинский боец погиб, четверо получили ранения.