В Китае заявили о преодолении пика коронавируса

Также ученые выявили, что, помимо пожилых людей, смертельной опасности подвергаются люди, имеющие хронические проблемы со здоровьем. Чаще всего от осложнений, вызванных новым коронавирусом, умирают пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, хроническими респираторными заболеваниями и гипертонией.

Около 86% из тех, кто заразился, либо жили, либо ездили в Ухань, где, как считается, источником вируса стал рынок морепродуктов, который незаконно продавал диких животных.

В отдельную группу риска авторы выделяют медицинских работников. В общей сложности у 3019 работников здравоохранения был диагностирован вирус, из которых по состоянию на 11 февраля пятеро умерли. От коронавируса умер директор больницы в Ухане, а также офтальмолог Ли Вэньлян, который первым забил тревогу по поводу нового вируса.

Авторы отчета считают, что пик эпидемии был пройден 24-26 января. Предполагается, что с 11 февраля будет наблюдаться тенденция к снижению общей эпидемической кривой, что означает, что распространение болезни, особенно за пределами провинции Хубэй, замедляется.

По последним данным, число жертв коронавируса в Китае составило 2004 человека, выздоровели более 14,3 тысячи, количество зараженных с момента вспышки пневмонии превысило 74,1 тысяч.