Минцифры в минувшем году отменило ряд «сомнительных» тендеров

За четыре месяца 2019 года Министерство цифровой трансформации Украины отменило «сомнительные» тендеры на общую стоимость 373,5 миллиона гривен, сообщило министерство в Facebook.

За четыре месяца 2019 года Министерство цифровой трансформации отменило сомнительные тендеры на 373,5 млн грн,

— говорится в сообщении.

Отмечается, что для того, чтобы сэкономить средства налогоплательщиков, в Минцифре создали государственное предприятие «Дія», основной задачей которого является разработка и оцифровка услуг для портала и мобильного приложения. Такое решение позволит сэкономить по меньшей мере два миллиарда гривен на проведение тендеров, тем самым снижая коррупционные риски хищения этих средств.

В министерстве еще раз подчеркнули, что на реализацию проекта «Дія» не израсходовали ни копейки государственных средств. Две недели назад команда Минцифры запустила мобильное приложение «Дія», привлекая средства от международных донорских организаций, поддерживающих Украину.

В Минцифре уточнили, что в бюджете на 2020 год на внедрение приложения ни на портал «Дія», ни на платформу Цифрового образования, ни на оцифровку услуг денег не заложено. Только 30,8 миллиона гривен — на поддержку сайтов и серверов, которые работали и раньше.

Госпредприятие «Дія» определено как технический администратор интегрированной системы электронной идентификации, для выполнения программы задач правительства было привлечено 73,58 млн грн. В дополнительных средствах из бюджета это решение не нуждается, поскольку деньги министерство перераспределило из Национальной программы информатизации, которые могли бы расходоваться неэффективно.