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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

Одесситы намерены посадить более 1000 деревьев за один день

Категория: Новости

Одесситы намерены посадить более 1000 деревьев за один день

Акция по массовой посадке деревьев пройдет в Одессе 20 марта. Об этом сообщил директор департамента городского хозяйства Дмитрий Жеман, передает Трасса Е-95.

 

 

Сейчас мы готовимся 20 марта посадить не менее 1000 деревьев силами наших городских КП. В первую очередь это КП «Горзелентрест», конечно. Кто хочет поучаствовать в этой акции из жителей города - пожалуйста, оставляйте заявки на сайте нашего департамента, или в Фейсбуке КП «Горзелентрест». Будем всем рады,
- отметил Жеман.

Отметим, что акция 20 марта в Одессе будет частью глобальной инициативы по высадке 100 млн деревьев в 100 странах мира.

В Украине в этот день в рамках проекта «Озеленение Украины» планируют посадить миллион деревьев. Цель проекта - обновление экосистемы. Для того, чтобы принять участие в акции, можно также зарегистрироваться на платформе greeningua.org.



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