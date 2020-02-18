Госрыбагентство работает над возвращением задержанных Россией рыбаков

По оперативной информации, 15 февраля текущего года в акватории Азовского моря российской стороной задержаны рыбацкая лодка с четырьмя гражданами Украины на борту. Госрыбагентство совместно с Министерством иностранных дел Украины и рядом других органов государственной власти работают над выяснением обстоятельств данного случая и в пределах компетенции будет принимать дальнейшие меры для скорейшего возвращения задержанных граждан на территорию Украины,

- говорится в сообщении.

Также отмечается, что Госрыбагентство в очередной раз подтверждает принципиальную позицию относительно неизменности закрепленного в Конституции Украины и международно признанного статуса Автономной Республики Крым и города Севастополь как неотъемлемой части суверенной территории Украины.

Напомним, что 15 февраля сотрудники пограничного управления ФСБ России в оккупированном Крыму задержали в западной части Азовского моря маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту.

Главное управление Национальной полиции Украины в АР Крым по факту захвата украинского судна начало уголовное производство.

Между тем "суд" в оккупированной Керчи арестовал украинских рыбаков на 10 суток "за незаконный вылов рыбы".

В свою очередь МИД Украины вызвало временного поверенного по делам РФ и выразило протест в связи с задержанием российской стороной четырех украинских рыбаков в Азовском море. Российской стороне было передано требование безотлагательно освободить украинских рыбаков, рыболовное судно и вернуть весь рыболовный инвентарь.