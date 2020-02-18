В Раде не достигли согласия с оппозицией по рассмотрению закона о рынке земли

Фракция "Слуга народа" пока не достигла договоренности с оппозицией относительно ускорения рассмотрения законопроекта "Об обращении земли". Об этом заявил первый заместитель главы фракции СН Александр Корниенко, передает РБК-Украина.
По его словам, в "Слуге народа" постоянно идут переговоры с депутатами из ОПЗЖ по снятию части поправок.
Отметим, что Верховная рада Украины по состоянию на среду, 19 февраля, рассмотрела 649 поправок ко второму чтению законопроекта о рынке земли.
Во фракции "Слуга народа" рассматривают возможность назначения дополнительных пленарных заседаний ВР для ускорения рассмотрения законопроекта о рынке земли. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
При этом нардеп допускает, что такое решение может вызвать новую серию манипуляций по закону.
Депутат напомнил, что рассмотрение законопроекта о рынке земли может длиться до трех месяцев.