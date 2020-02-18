В Раде не достигли согласия с оппозицией по рассмотрению закона о рынке земли

Фракция "Слуга народа" пока не достигла договоренности с оппозицией относительно ускорения рассмотрения законопроекта "Об обращении земли". Об этом заявил первый заместитель главы фракции СН Александр Корниенко, передает РБК-Украина.

По его словам, в "Слуге народа" постоянно идут переговоры с депутатами из ОПЗЖ по снятию части поправок.

Мы можем только взывать к совести коллег по парламенту. Мы это делаем постоянно. Постоянно говорим, вчера говорили, сегодня говорили. Убеждаем, просим, умоляем,

- заявил Корниенко.

Отметим, что Верховная рада Украины по состоянию на среду, 19 февраля, рассмотрела 649 поправок ко второму чтению законопроекта о рынке земли.

Во фракции "Слуга народа" рассматривают возможность назначения дополнительных пленарных заседаний ВР для ускорения рассмотрения законопроекта о рынке земли. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

При этом нардеп допускает, что такое решение может вызвать новую серию манипуляций по закону.

Дополнительные пленарные дни - это один из таких инструментов, которые могут ускорить. Но мы еще не решили. Ведь мы думаем, что тогда будет новая серия манипуляций по поводу того, что мы ускоряем процесс,

- заявил Арахамия.

Депутат напомнил, что рассмотрение законопроекта о рынке земли может длиться до трех месяцев.

Сейчас в среднем рассмотрение поправки длится три минуты. Если количество правок разделить на три минуты и высчитать все перерывы, то это где-то 2,5 -3 месяца может продолжаться,

- сказал он.