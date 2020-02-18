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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Гончарук рассказал, когда решится вопрос по контракту с главой "Нафтогаза"

Категория: Новости

Гончарук рассказал, когда решится вопрос по контракту с главой "Нафтогаза"

Кабинет министров в ближайшее время решит вопрос относительно завершения срока действия контракта с главой НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболев.

Как передает УНИАН, об этом во время брифинга заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

 

Этот вопрос сейчас актуален. Конечно в ближайшие недели стоит ожидать решений. Когда они будут приняты - обязательно проинформируем. На этом заседании это решение не рассматривалось,
- сказал он.

По словам Гончарука, этот вопрос не стоял в повестке дня заседания правительства сегодня, но репликами по этому поводу члены Кабмина действительно обменялись.

Мы знаем (что у Коболева контракт заканчивается в марте – Ред.)... Поэтому соответственно это актуально, и это обсуждается,
- подчеркнул премьер.

Отметим, что сегодня, 19 февраля, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на заседании Кабинета министров предложил членам правительства рассмотреть вопрос об объявлении конкурса на должность главы НАК "Нафтогаз Украины", но премьер-министр отклонил его предложение.

С 26 марта 2014 года председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" является Андрей Коболев. Его действующий контракт заканчивается в конце марта 2020 года. 



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