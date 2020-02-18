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  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

Власти Ирана заявили о сильном повреждении "черного ящика" сбитого самолета МАУ

Категория: Новости / Происшествия

Власти Ирана заявили о сильном повреждении "черного ящика" сбитого самолета МАУ

"Черный ящик" украинского пассажирского самолета, который был сбит 8 января 2020 года в Иране, получил сильные повреждения, и получить информацию с него пока невозможно. Об этом заявил министр обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана Амир Хатами, сообщает 112.ua со ссылкой на агентство IRNA.

Амир Хатами также заявил, что власти попросили сектор оборонной промышленности помочь с ремонтом "черного ящика" и восстановлением в самописце информации.

Было решено сначала завершить ремонт "черного ящика", а затем попытаться расшифровать его. В настоящее время они заняты ремонтом,
- сказал министр.

 

Напомним, в ночь с 7 на 8 января вблизи столицы Ирана разбился пассажирский самолет Boeing 737, который принадлежал авиакомпании МАУ. На борту находились 176 человек, из них 9 - члены экипажа. Среди погибших 11 украинцев, двое были пассажирами. Большинство жертв - из Ирана и Канады.
В субботу утром, 11 января, Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана заявил, что в украинский самолет Boeing 737 попала ракета, запущенная военным центром Стражей Исламской Революции.

Прощание с погибшими пилотами состоялось 20 января.

 



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