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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Одесса стала первым украинским городом, который рекламируют за границей

Категория: Новости

Одесса стала первым украинским городом, который рекламируют за границей

Наружная реклама туристической Одессы в 2019 году была размещена в пяти городах Европы. Об этом сообщила на брифинге директор департамента культуры и туризма Одесского городского совета Татьяна Маркова, передает Odessa Online.

Чиновница подчеркнула, что Одесса стала первым украинским городом, туристическая реклама которого появилась за границей.

 

Мы очень этим гордимся. Реклама была размещена в Софии, Таллинне, Минске, Риге и Вильнюсе. Мы пропагандируем наш город, чтобы к нам приезжали туристы со всего мира,
— отметила Маркова.

По ее словам, Одесса — единственный город Украины, информацию о котором публикуют в таких известных изданиях, как National Geographic и Petit futé.  Помимо этого, компания WizzAir разместила рекламу Одессы на билетах и посадочных талонах пассажиров, которые летят в девять французских городов.

Маркова добавила, что за 12 месяцев в бюджет города поступило 11,5 миллиона гривен туристического сбора. 



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