ГБР инициирует законодательные изменения, чтобы наказать виновных в расстреле Майдана — Венедиктова

Мы делаем все для того, чтобы те задачи, которые стоят перед правоохранительными органами по расследованию дел, связанных с этими для всех нас травмирующими событиями 2013-2014 годов, были доведены до логического и справедливого завершения

,- сказала Венедиктова.

Она добавила, что ГБР инициировало законодательные изменения, которые позволят привлечь всех виновных лиц к ответственности, в том числе тех, кто сейчас скрывается за границей.

Отметим, что в Украине 20 февраля - День почтения памяти Героев Небесной Сотни.

В этот день в 2014 году погибло больше всего активистов Майдана. На следующий день, 21 февраля 2014 года, официальные власти Украины юридически признали жертвами погибших митингующих.

В общей сложности за этот период пострадали 2,5 тысячи человек, погибли 78 протестующих и 13 правоохранителей.