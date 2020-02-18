ГБР инициирует законодательные изменения, чтобы наказать виновных в расстреле Майдана — Венедиктова

Исполняющая обязанности директора ГБР Ирина Венедиктова уверяет, что в ГБР делают все для того, чтобы задачи, стоящие перед правоохранительными органами по расследованию дел периода Майдана, были доведены до справедливого завершения. Видеообращение с соответствующим месседжем выложено на сайте ГБР, передает Укринформ.
Мы делаем все для того, чтобы те задачи, которые стоят перед правоохранительными органами по расследованию дел, связанных с этими для всех нас травмирующими событиями 2013-2014 годов, были доведены до логического и справедливого завершения,- сказала Венедиктова.
Она добавила, что ГБР инициировало законодательные изменения, которые позволят привлечь всех виновных лиц к ответственности, в том числе тех, кто сейчас скрывается за границей.
Отметим, что в Украине 20 февраля - День почтения памяти Героев Небесной Сотни.
В этот день в 2014 году погибло больше всего активистов Майдана. На следующий день, 21 февраля 2014 года, официальные власти Украины юридически признали жертвами погибших митингующих.