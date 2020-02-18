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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

ГБР инициирует законодательные изменения, чтобы наказать виновных в расстреле Майдана — Венедиктова

Категория: Новости / Политика

ГБР инициирует законодательные изменения, чтобы наказать виновных в расстреле Майдана — Венедиктова

Исполняющая обязанности директора ГБР Ирина Венедиктова уверяет, что в ГБР делают все для того, чтобы задачи, стоящие перед правоохранительными органами по расследованию дел периода Майдана, были доведены до справедливого завершения. Видеообращение с соответствующим месседжем выложено на сайте ГБР, передает Укринформ.

Мы делаем все для того, чтобы те задачи, которые стоят перед правоохранительными органами по расследованию дел, связанных с этими для всех нас травмирующими событиями 2013-2014 годов, были доведены до логического и справедливого завершения
,- сказала Венедиктова.

Она добавила, что ГБР инициировало законодательные изменения, которые позволят привлечь всех виновных лиц к ответственности, в том числе тех, кто сейчас скрывается за границей.

 

Отметим, что в Украине 20 февраля - День почтения памяти Героев Небесной Сотни.

В этот день в 2014 году погибло больше всего активистов Майдана. На следующий день, 21 февраля 2014 года, официальные власти Украины юридически признали жертвами погибших митингующих.

В общей сложности за этот период пострадали 2,5 тысячи человек, погибли 78 протестующих и 13 правоохранителей.

 

 

 



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