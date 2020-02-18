КЛУБ ЗАВЛИТОВ

Многие ли одесситы знают, что в Одесской национальной научной библиотеке почти пятьдесят лет назад был создан отдел искусств, где работают прекрасные люди – энтузиасты своего дела!? Фонд отдела искусств уникален. С одной стороны, он создан на основе изданий, доставшихся Библиотеке благодаря меценатам прошлого - М.М.Толстому и Г.Г.Маразли, а с другой стороны – это кропотливая работа заведующей отдела искусств ОННБ, заслуженного работника культуры Украины, члена НСТД Украины Татьяны Щуровой и её прекрасных коллег на протяжении всех этих лет.

Поэтому, выбор февральской встречи Клуба завлитов театров Одессы совершенно не случаен! Ведь друзьями библиотеки в свое время были В.Василько, Л.Бугова, П.Злочевский, З.Дьяконова, Г.Осташевский, Б.Зайденберг, а также Зиновий Паперный, Алексей Дударев, Олег Соколов, Вадим Лазурский, Елизавета Ауэрбах, эстонский режиссер Каарел Ирд, белорусская актриса Стефания Станюта и другие великие люди театра, кино, изобразительных искусств, музыки. В этих стенах обсуждались театральные премьеры, кинофильмы, готовились фестивали и вернисажи. Тут можно было послушать лекции известных искусствоведов - Инны Соловьевой, Елизаветы Уваровой, Анатолия Смелянского, Льва Аннинского. Многому можно было поучиться у исследователя творчества К.С.Станиславского Марианны Строевой, невозможно забыть участие в театральном семинаре Натальи Крымовой, мастер-класс Натальи Кузякиной.

Татьяна Щурова не только провела интересную экскурсию, познакомила с фондами отдела искусств, но и рассказала о том, как собираются фонды. Еще в 70-е годы сотрудники библиотеке стали активными членами научной секции книги при Доме ученых. Слушали краеведов и учились у них работать с книгой, искать и находить необходимые факты, точно использовать их. В этом им помогали Сергей Лущик, Евгений Голубовский, Олег Губарь, Александр Розенбойм, Мирон Бельский.

Очень важное место в деятельности Библиотеки всегда занимала работа с театрами. Актеры разных поколений приходили в отдел за консультацией. А о готовящихся новых работах сотрудники узнавали по запросам театральных художников. Стопки литературы с закладками обычно ожидали их в отделе. В этих стенах работали Наталья Бевзенко-Зинкина, Николай Вылкун, Михаил и Зоя Ивницкие, Станислав Зайцев и многими другими. Именно сценографы первыми украсили стены отдела искусств и положили начало великолепной коллекции Библиотеки.

Конечно, сценическая история предстоящего спектакля интересовала и режиссеров-постановщиков. Сотрудники отдела всегда тщательно готовились к таким посещениям и знали, что Владимир Туманов, Бронислав Мешкис, Виктор Стрижов, Игорь Равицкий и другие оценят их опыт.

Отрадно, что и сейчас Библиотеку посещают и любят!