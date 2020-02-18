В прошлом году в Польше родилось почти 3 тысячи украинцев - посольство Украины

В 2019 году в Польше родились почти 3 тысячи граждан Украины. Это почти на 35% больше, чем в 2018 году. Об этом рассказала руководитель консульского отдела посольства Украины в Польше Светлана Крыса, сообщает Корреспондент.net со ссылкой на Укринформ.

Украины по рождению. Наблюдается рост рождаемости украинский в Польше по сравнению с предыдущим годом: в 2018 году была зарегистрирована 1961 такая ​​справка, – рассказала Крыса. – рассказала Крыса.

В то же время на 15% выросла смертность украинцев в Польше. По словам дипломата, в прошлом году было оформлено 619 справок на репатриацию умерших граждан Украины домой, тогда как в 2018-м – 529.

Отметим, что по разным оценкам в Польше сейчас находятся до 1,5 млн мигрантов из Украины. Почти 215 тысяч из них имеют разрешение на постоянное или временное проживание и работу в этой стране.