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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

В прошлом году в Польше родилось почти 3 тысячи украинцев - посольство Украины

Категория: Новости / История и общество

В прошлом году в Польше родилось почти 3 тысячи украинцев - посольство Украины

В 2019 году в Польше родились почти 3 тысячи граждан Украины. Это почти на 35% больше, чем в 2018 году. Об этом рассказала руководитель консульского отдела посольства Украины в Польше Светлана Крыса, сообщает Корреспондент.net со ссылкой на Укринформ.

Украины по рождению. Наблюдается рост рождаемости украинский в Польше по сравнению с предыдущим годом: в 2018 году была зарегистрирована 1961 такая ​​справка,
– рассказала Крыса.

В то же время на 15% выросла смертность украинцев в Польше. По словам дипломата, в прошлом году было оформлено 619 справок на репатриацию умерших граждан Украины домой, тогда как в 2018-м – 529.

Отметим, что по разным оценкам в Польше сейчас находятся до 1,5 млн мигрантов из Украины. Почти 215 тысяч из них имеют разрешение на постоянное или временное проживание и работу в этой стране.

 



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