В Минздраве предупредили о фейках о наличии коронавируса в Украине

В Министерстве здравоохранения предупредили о распространении неправдивых сообщений о зафиксированных случаях инфицирования коронавирусом в Украине. Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Минздрава в Facebook, передает РБК-Украина.
Как отметили в Центре, на данный момент на почту средств массовой информации приходят письма от имени Минздрава с информацией о пяти зафиксированных случаях коронавируса в Украине.
Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что у прилетевших ранее граждан в Украину прямыми рейсами из Китая не было зафиксировано коронавируса во время инкубационного периода.