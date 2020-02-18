В Минздраве предупредили о фейках о наличии коронавируса в Украине

В Министерстве здравоохранения предупредили о распространении неправдивых сообщений о зафиксированных случаях инфицирования коронавирусом в Украине. Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Минздрава в Facebook, передает РБК-Украина.

Как отметили в Центре, на данный момент на почту средств массовой информации приходят письма от имени Минздрава с информацией о пяти зафиксированных случаях коронавируса в Украине.

Информация о 5 подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 в Украине не соответствует действительности. Призываем СМИ не распространять эту информацию и сообщить пресс-службе Минздрава Украины отправителя этой информации в случае получения письма,

- говорится в сообщении.

Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что у прилетевших ранее граждан в Украину прямыми рейсами из Китая не было зафиксировано коронавируса во время инкубационного периода.