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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

В Минздраве предупредили о фейках о наличии коронавируса в Украине

Категория: Новости / История и общество

В Минздраве предупредили о фейках о наличии коронавируса в Украине

В Министерстве здравоохранения предупредили о распространении неправдивых сообщений о зафиксированных случаях инфицирования коронавирусом в Украине. Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Минздрава в Facebook, передает РБК-Украина.

Как отметили в Центре, на данный момент на почту средств массовой информации приходят письма от имени Минздрава с информацией о пяти зафиксированных случаях коронавируса в Украине.

Информация о 5 подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 в Украине не соответствует действительности. Призываем СМИ не распространять эту информацию и сообщить пресс-службе Минздрава Украины отправителя этой информации в случае получения письма,
- говорится в сообщении.

Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что у прилетевших ранее граждан в Украину прямыми рейсами из Китая не было зафиксировано коронавируса во время инкубационного периода.

 



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