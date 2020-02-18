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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

Трамп: Позволить иммиграции занять место в Европе - это позор

Категория: Новости

Трамп: Позволить иммиграции занять место в Европе - это позор

Президент США Дональд Трамп заявил, что привлечение более 1 млн мигрантов из чужих культур навсегда изменило Европу в худшую сторону.

Об этом он заявил в интервью британскому изданию The Sun, передает "Телеграф".

 

 

Я думаю, то, что случилось с Европой, это позор. Позволить иммиграции занять место в Европе - это позор. Я думаю, что это изменило ткань Европы, и если не действовать очень быстро, то она никогда не станет тем, чем была, и я не имею в виду что-либо положительное. Я думаю, что вы теряете свою культуру,
- сказал глава Белого дома.

Трамп при этом заявил, что очень любит страны Европы.

Не забывайте, что, по сути, я продукт Европейского Союза, между Шотландией и Германией. Верно? Мой отец из Германии, а моя мать - из Шотландии,
- отметил президент США.

 



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