Трамп: Позволить иммиграции занять место в Европе - это позор

Президент США Дональд Трамп заявил, что привлечение более 1 млн мигрантов из чужих культур навсегда изменило Европу в худшую сторону.
Об этом он заявил в интервью британскому изданию The Sun, передает "Телеграф".
Я думаю, то, что случилось с Европой, это позор. Позволить иммиграции занять место в Европе - это позор. Я думаю, что это изменило ткань Европы, и если не действовать очень быстро, то она никогда не станет тем, чем была, и я не имею в виду что-либо положительное. Я думаю, что вы теряете свою культуру,- сказал глава Белого дома.
Трамп при этом заявил, что очень любит страны Европы.
Не забывайте, что, по сути, я продукт Европейского Союза, между Шотландией и Германией. Верно? Мой отец из Германии, а моя мать - из Шотландии,- отметил президент США.