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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Генсек ОБСЕ: Планирую скоро посетить Киев и Донбасс

Категория: Новости / Политика

Генсек ОБСЕ: Планирую скоро посетить Киев и Донбасс

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер в ближайшее время совершит визит в Украину, в ходе которого, в частности, осуществит поездку на Донбасс.

Об этом Гремингер сказал во время 19-й зимней сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в четверг в Вене, сообщает Укринформ.

 

 

Действующий председатель ОБСЕ Эди Рама и председатель ПА ОБСЕ Георгий Церетели недавно совершили визиты в Киев, чтобы заверить в нашей твердой приверженности оказанию поддержки процесса через ТКГ и СММ ОБСЕ. Я сам планирую посетить Киев и Донбасс в ближайшем будущем,
- сказал Гремингер.

Генсек ОБСЕ призвал совместно работать над тем, чтобы "поддерживать набранный темп" в вопросе мирного урегулирования конфликта в Украине.

Чрезвычайно важно, чтобы мы использовали каждый шанс для достижения мирного урегулирования кризиса в Украине и вокруг нее. Сейчас мы имеем окно возможностей, чтобы обеспечить дополнительный, существенный результат на пути выполнения Минских договоренностей,
- подчеркнул он.


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