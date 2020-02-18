Генсек ОБСЕ: Планирую скоро посетить Киев и Донбасс

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер в ближайшее время совершит визит в Украину, в ходе которого, в частности, осуществит поездку на Донбасс.

Об этом Гремингер сказал во время 19-й зимней сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в четверг в Вене, сообщает Укринформ.

Действующий председатель ОБСЕ Эди Рама и председатель ПА ОБСЕ Георгий Церетели недавно совершили визиты в Киев, чтобы заверить в нашей твердой приверженности оказанию поддержки процесса через ТКГ и СММ ОБСЕ. Я сам планирую посетить Киев и Донбасс в ближайшем будущем,

- сказал Гремингер.

Генсек ОБСЕ призвал совместно работать над тем, чтобы "поддерживать набранный темп" в вопросе мирного урегулирования конфликта в Украине.