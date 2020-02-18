В ГБР предлагают отменить закон об амнистии активистов Майдана

Государственное бюро расследований инициирует отмену закона об амнистии активистов Майдана, поскольку его нормы не дают в полной мере расследовать убийство силовиков.

Об этом заявила исполняющий обязанности главы Госбюро расследований Ирина Венедиктова в интервью «lb.ua», передает «Слово и Дело».

Она напомнила, что во время событий Майдана в Киеве погибли 13 правоохранителей. А на сегодняшний день между законом об амнистии и Уголовно-процессуальным кодексом есть некоторые противоречия, которые мешают проводить расследование объективно.

Закон препятствует объективно нам расследовать убийства правоохранителей… Если мы хотим справедливого и честного расследования, то этот закон нужно отменить,

- заявила Венедиктова.

Она уточнила, что взамен ГБР подготовило законопроект о заочном осуждении, и выразила надежду, что депутаты Рады его поддержат.

Я понимаю, что эту инициативу не поддержит широкий круг лиц, поскольку заочное осуждение будет касаться всех ... Но без этого, повторюсь, двигаться дальше невозможно,

- добавила глава ГБР.