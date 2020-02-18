Теперь пожаловаться на "Укрзализныцю" можно через Facebook-мессенджер 

Акционерная компания "Укрзализныця" запустила еще один канал коммуникации с пассажирами в Facebook-месенджер, тогда как ранее вопросы и замечания можно было сообщать по телефону.
Об этом сказано на странице компании в сети Facebook.
В комментарии УНИАН в пресс-службе "Укрзализныци" сообщили, что в планах компании - расширение каналов коммуникации с пассажирами в Viber и Telegram.
"Укрзализныця" - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.