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  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

Из-за коронавируса в Китае набирает популярность "бесконтактная доставка" еды

Категория: Новости

Из-за коронавируса в Китае набирает популярность "бесконтактная доставка" еды

Самый крупный китайский сервис доставки еды Meituan ввел функцию бесконтактной доставки. В течение двух последних недель 80% клиентов испробовали её.

Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на пресс-службу сервиса, передает "Экономическая правда".

При заказе бесконтактной доставки курьер оставляет заказ в месте, заранее запрошенном покупателем, а затем звонит клиенту, чтобы тот забрал его, избегая личной встречи.

С каждым заказом Meituan на бесконтактную доставку клиенты получают карточки с информацией о температуре всех людей, участвующих в процессе приготовления и доставки, а также с отметкой, дезинфицировали ли курьеры свое оборудование в тот день.

Meituan является основным поставщиком услуг доставки в Китае, с 5,9 миллионами розничных партнеров, включая глобальные сети, такие как McDonald's и Pizza Hut, и штатом в 700 тысяч активных курьеров.

Ухань, эпицентр вспышки коронавируса, был городом с самой большой долей заказов на бесконтактную доставку во всем Китае - 95,1% от всех заказов.

Услуга была также чрезвычайно популярна в других китайских городах, где не было зафиксировано вируса.

26 января компания Meituan провела пилотную бесконтактную доставку в Ухани и быстро развернула сервис по всей стране. После этого другие крупные поставщики услуг, такие как Ele.me и KFC, запустили аналогичные услуги в Китае.

 



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