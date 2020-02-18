Одесский художественный музей собираются реставрировать из областного бюджета

В Областной администрации рассматривают возможность реставрации здания Художественного музей. Перед тем, как начнутся реставрационные работы необходимо изготовить проектную документацию. Отмечается, что это, возможно, станет первым шагом на пути восстановления архитектурного памятника. Об этом сообщает "Культурометр" со ссылкой на сайт Одесской облгосадминистрации.

Данная инициатива была озвучена во время заседания Комиссии по вопросам образования, науки, молодежной политики, спорта, культуры и туризма. Предполагается, что основной источник финансирования станет областной бюджет.

Также во время заседания комиссия решила выделить финансы на создание проектную документацию на восстановление фасада и обновление противопожарной системы Одесского театра юного зрителя. Эти вопросы финансирования рассмотрит бюджетная комиссия и депутаты областного совета. Ведь только на составление научно-проектной документации музея планируется выделить из областного бюджета развития на 2020 год 3,5 млн грн.

Дворец Потоцких, ныне Одесский художественный музей, один из первых достопримечательностей архитектуры начала XIX в. нашего города. Дворец расположен в центре Одессы в здании усадьбы семьи Нарышкиных. В 1899 г.. по инициативе Одесского общества изящных искусств был открыт Одесский художественный музей, он и функционирует до сих пор. В экспозиции представлены работы украинских и русских мастеров XVI-XIX вв .: Айвазовского, Тропинина, Саврасова, Шишкина, Репина, Сурикова, Серова, Врубеля, Рериха, Бенуа, Кандинского и др.