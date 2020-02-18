В Египте нашли возможную гробницу Нефертити 

В гробнице египетского фараона Тутанхамона в Долине Царей обнаружили скрытую камеру, которая может быть местом упокоения его матери, царицы Нефертити. Она является одной из самых известных женщин Древнего Египта.

Нефертити правила страной в 1353-1336 годах до нашей эры. Место ее захоронения до сих пор не найдено, сообщают Диалоги со ссылкой на The Daily Mail, передает УНИАН.

Археологи, обследуя гробницу, использовали георадар, чтобы не повредить хрупкие стены. Прибор указал, что в нескольких метрах от комнаты, где лежала мумия фараона, есть коридоры, которые ведут в помещения шириной примерно 9,5 метров и высотой 180 см.

Ученые давно предполагали, что Тутанхамон и Нефертити были похоронены рядом. Царица при жизни имела огромное влияние, и ее последним пристанищем должна была стать именно Долина Царей. Кроме того, гробница Тутанхамона слишком мала для фараона.

По мнению археологов, некоторые ее помещения были замурованы, и их до сих пор не удалось открыть. Возможно, в одном из них и находится мумия правительницы.

Георадар не показал, связано ли загадочное помещение с могилой Тутанхамона. Но они расположены на одной глубине, так что, вероятно, их прорыли в одно время. Напомним, захоронение Тутанхамона обнаружили в 1922 году.

Это открытие вызвало сенсацию и до сих пор считается одним из крупнейших в египтологии.

Но многие эксперты считают, что руководитель экспедиции Говард Картер не очень хорошо справился со своей задачей – увлеченный вывозом золотых сокровищ, он не исследовал все помещения до конца и мог «проглядеть» другую сенсацию.

Исследования с помощью георадара, по словам египтологов, не слишком надежные, но это – единственный способ узнать скрытые тайны гробницы, не сверля исторические стены. Ученые намерены продолжать работу и раскрыть новые тайны древних фараонов.