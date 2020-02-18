Британия обвинила российские спецслужбы в кибератаках в Грузии

Министерство иностранных дел Великобритании сообщает о причастности ГРУ Генерального штаба РФ к ряду серьезных кибератак против Грузии, которые состоялись в октябре прошлого года.

К таким заключениям Великобритания пришла вместе с Грузией и международными партнерами, сообщается на сайте британского правительства.

Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) с высокой степенью вероятности оценивает, что 28 октября 2019 года российская разведка провела широкомасштабные разрушительные кибератаки против ряда грузинских провайдеров веб-хостинга, что привело к перебоям в работе, включая сайты, принадлежащие Правительству, судебным учреждениям, неправительственным организациям, средствам массовой информации Грузии и бизнес-сайты. Также была повреждена трансляция нескольких национальных телекомпаний,

- говорится в сообщении.

Отмечается, что кибератаки являются частью враждебной длительной дестабилизирующей кампании России против Грузии.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб отметил:

Неосмотрительная и наглая кампания ГРУ ГШ РФ по осуществлению кибератак против Грузии, суверенной и независимой нации, совершенно неприемлема.

По его словам, Великобритания продолжит выявлять тех, кто осуществляет безрассудные кибератаки, и «мы будем работать с нашими союзниками и международными партнерами в целях борьбы с безответственным поведением ГРУ ГШ РФ».