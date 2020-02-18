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Лекарства традиционной китайской медицины из Вэйнаня спасают больных коронавирусной пневмонией

Категория: Новости / Происшествия

Лекарства традиционной китайской медицины из Вэйнаня спасают больных коронавирусной пневмонией

Лекарства традиционной китайской медицины из Вэйнаня спасают больных коронавирусной пневмонией

 

Город Вэйнань провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/ славится производством лекарств традиционной китайской медицины. С 27 января фармацевты в круглосуточном режиме изготавливают профилактические отвары лекарственных трав, чтобы бесплатно снабжать ими борцов с распространением эпидемии.

 

Лекарства традиционной китайской медицины из Вэйнаня спасают больных коронавирусной пневмонией

 

Как сообщается, к настоящему времени в 10 пунктов волостного и поселкового уровня и централизованных пунктов медицинского наблюдения по всему району, а также работникам, вернувшимся на производство, было направлено около 21 тыс. порций профилактических отваров. Фотографии Синьхуа/Тао Мин

Лекарства традиционной китайской медицины из Вэйнаня спасают больных коронавирусной пневмонией

 

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