Reuters детально описал протесты в Новых Санжарах

Жители центрального украинского города столкнулись с полицией, сожгли шины и бросили снаряды в колонну автобусов, перевозящих эвакуированных из китайской провинции Хубэй, помещенных на карантин из-за коронавируса, в санаторий в четверг. Так Reuters описывает протесты жителей Новых Санжар в ответ на поселение на карантин соотечественников, эвакуированных с Китая, передает 112.ua.

Местные жители в Новых Санжарах боялись, что они могут заразиться, несмотря на то, что власти неоднократно настаивали на том, что опасности нет, и в особом призыве президента Владимира Зеленского к спокойствию. ... Сотни полицейских в шлемах, полицейские фургоны и бронетранспортер были отправлены для поддержания порядка. На полицию периодически выкрикивали крики "позор вам", когда город ждал прибытия эвакуированных,

- говорится в материале.

Был слышен один протестующий, предлагавший оставить их в Чернобыле, где произошла самая страшная в мире ядерная катастрофа в 1986 году. Другой предложил отвезти их в парламент, тогда как другой сказал, что Зеленский должен разместить их сам, если он действительно считает, что опасности нет,

- цитирует издание местных жителей.

В материале отмечается, что слабая система здравоохранения, коррупция и недоверие к власти широко распространены в Украине, которая недавно также столкнулась с эпидемией кори на фоне нежелания некоторых вакцинировать себя и своих детей.

Напомним, что в сторону санатория МВД в поселке Новые Санжары в сопровождении полиции приехали автобусы с эвакуированными из Китая украинцами. Их забросали камнями.

Силовики расчистили проезд через мост от протестующих, которые пытались заблокировать дорогу.