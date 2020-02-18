Следующий обмен пленными станет последним по принципу "всех на всех", - Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в рамках следующего обмена пленными РФ передаст около 200 украинских граждан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".
Это, по словам Пристайко, станет завершением процесса обмена по принципу "всех на всех".
Напомним, во время выступления на Генеральной ассамблеи ООН 20 февраля Пристайко заявил, что сотни удерживаемых в плену украинцев должны вернуться домой в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что планируется, что обмен "почти всех на всех" должен состояться до следующей встречи в "нормандском формате" на высшем уровне.