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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Премьер рассказал о генеральном плане страны

Категория: Новости / Экономика и финансы

Премьер рассказал о генеральном плане страны

Премьер-министр Алексей Гончарук на утреннем заседании Верховой Рады во время рассмотрения отчета правительства заявил, что имеет генеральный план страны, передает УНН.

 

 

Фактически, сейчас мы имеем генеральный план страны. Мы имеем четкий план опорных школ, который позволит нам оптимизировать систему среднего образования и сделать ее более доступной. Я уже говорил об этом: на отдельных участках мы тратим на ребенка по год 100 тыс. грн, когда средние расходы на ребенка составляют 20 тыс. Мы как государство переплачиваем в 5 раз, в то время как ребенок получает гораздо худшее образование, чем его сверстники в городах,
- сказал Гончарук.

По его словам, то же происходит с системой здравоохранения.

Мы готовы к реформе, которая была анонсирована и должена состояться с 1 апреля... Мы по каждой области имеем четкий мастер-план, как должна трансформироваться медицинская система с учетом реалий,
- добавил он.



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