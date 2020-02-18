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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Путин: мы теперь не друзья с Украиной 

Категория: Новости / Политика

Путин: мы теперь не друзья с Украиной 

Президент России Владимир Путин, комментируя возможность договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским о мире и дружбе, заявил, что «надежда умирает последней». Об этом он сказал в интервью российскому агентству ТАСС, передает УНИАН.

На вопрос, есть ли вероятность договориться с Зеленским о мире и о дружбе, Путин ответил:

Надежда умирает последней, есть. Но, к сожалению, вот он (президент Владимир Зеленский – Ред.) приехал из Парижа и начал говорить о том, что надо пересматривать Минские соглашения. Это вызывает вопросы. Тем не менее мы смогли договориться об обмене удерживаемых лиц, смогли сейчас договориться по газу». Российский лидер согласился с тем, что это есть проблема, что «мы теперь не друзья с Украиной, и это потеря для нас.

Но я уже много раз говорил: я считаю, что мы один и тот же народ,
- подчеркнул Путин.

При этом президент РФ согласился, что сейчас страны «многое разъединяет».



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