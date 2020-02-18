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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

83% украинских пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного минимума - Минсоцполитики

Категория: Новости / Экономика и финансы

83% украинских пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного минимума - Минсоцполитики

В Украине 82,7% пенсионеров получают пенсию до 4 тысяч гривен. Это ниже фактического прожиточного минимума. Такие данные приведены на сайте Министерства социальной политики, передает ГолосUA.

Неутешительные цифры озвучила первый заместитель главы ведомства Наталья Ненюченко.

 

82,7% пенсионеров получают пенсию до 4 тысяч гривен, а это ниже фактического прожиточного минимума, что является ключевой проблемой, которая требует решения,
- сказала Ненюченко.

По словам замминистра, из-за ограниченного финансового ресурса солидарной пенсионной системы, теневой занятости, теневой выплаты заработной платы и того, что только 5% работающих участвуют в системе негосударственного пенсионного обеспечения (при этом большинство платят взносы нерегулярно и в недостаточном размере), уровень пенсионного обеспечения будущих пенсионеров будет снижаться.

Чиновница также констатировала, что ненадлежащее государственное регулирование инклюзивной среды и доступных услуг не позволяет пожилым людям интегрироваться в социум и вести полноценную жизнь.

Министерство пока разработало проект концепции по достижению цели 3,4,
- сказала Ненюченко.

Также правительство собирается способствовать упрощению системы солидарного пенсионного страхования, усилению стимулов к накоплениям на собственную старость и их защите от злоупотреблений в финансовом секторе. 

 

Напомним, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) вырос в 2020 году на 8% - с 1638 грн. до 1769 грн. Об этом говорится в законе "О государственном бюджете Украины на 2020 год" (проект №2000), который Кабинет министров подал в Верховную Раду.



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