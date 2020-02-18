Гончарук считает события в Новых Санжарах следствием информационной войны

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что протесты в Новых Санжарах против размещения эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев являются следствием информационной войны против Украины.

Об этом заявил во время выступления в Верховной Раде, сообщает Укринформ.

Сейчас могу вам доложить, что все необходимое для людей (эвакуированных из Китая — ред.) обеспечено, они расселены по номерам, они в тепле, накормлены, эпидемиологическая и физическая безопасность их обеспечены. Однако те события, которые вчера происходили, по моему мнению, они являются следствием информационной войны, которая продолжается в отношении нашей страны и изнутри, и извне,

- заявил Гончарук.

Он не исключает, что провокации в Украине продолжатся:

Я думаю, что информационное поле будут продолжать раскачивать, чтобы создать панику, чтобы сломить населения.

Одновременно глава правительства отметил, что Кабмин, Президент, парламент сделали все от них зависящее и достаточное для того, чтобы эвакуированные граждане, которые находятся на территории Украины, были в безопасности".

Мы готовы реагировать на существующие вызовы, нет никаких оснований для паники,

- заверил Гончарук.

Он также отметил, что недавно посещал Полтавщину и считает эту область одной из лучших с точки зрения медицинской системы, а поэтому там был выбран объект для размещения эвакуированных. Глава правительства заверил, что ситуация с эвакуированными из Китая — под контролем.

Напомним, что вчера в харьковском аэропорту сел самолет с гражданами Украины и иностранцами, которых эвакуировали из китайского города Ухань. После осмотра и прохождения пограничного и таможенного контроля автобусы с эвакуированными отправились в поселок Новые Санжары Полтавской области для размещения на карантин в медицинском центре Нацгвардии.

Однако местные жители перекрыли дорогу, протестуя против размещения эвакуированных из Китая в медицинском центре. Вечером произошли столкновения протестующих с правоохранителями. Пострадали девять полицейских и один гражданский. Полиция задержала 24 участников беспорядков.

Новые Санжары посетили глава МВД Арсен Аваков, глава Национальной полиции Игорь Клименко, первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, премьер-министр Гончарук и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая впоследствии приняла решение провести две недели в карантине с эвакуированными из китайского Уханя гражданами.

В целом из Уханя было эвакуировано 45 украинцев и 27 иностранцев, которые после двухнедельного карантина вернутся в свои страны.