Гончарук считает события в Новых Санжарах следствием информационной войны

Об этом заявил во время выступления в Верховной Раде, сообщает Укринформ.
Он не исключает, что провокации в Украине продолжатся:
Одновременно глава правительства отметил, что Кабмин, Президент, парламент сделали все от них зависящее и достаточное для того, чтобы эвакуированные граждане, которые находятся на территории Украины, были в безопасности".
Он также отметил, что недавно посещал Полтавщину и считает эту область одной из лучших с точки зрения медицинской системы, а поэтому там был выбран объект для размещения эвакуированных. Глава правительства заверил, что ситуация с эвакуированными из Китая — под контролем.
Однако местные жители перекрыли дорогу, протестуя против размещения эвакуированных из Китая в медицинском центре. Вечером произошли столкновения протестующих с правоохранителями. Пострадали девять полицейских и один гражданский. Полиция задержала 24 участников беспорядков.
Новые Санжары посетили глава МВД Арсен Аваков, глава Национальной полиции Игорь Клименко, первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, премьер-министр Гончарук и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая впоследствии приняла решение провести две недели в карантине с эвакуированными из китайского Уханя гражданами.
В целом из Уханя было эвакуировано 45 украинцев и 27 иностранцев, которые после двухнедельного карантина вернутся в свои страны.